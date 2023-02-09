Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 08:41

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Ромы» Абрахамом

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph.

По информации издания, руководство «красных дьяволов» рассматривает Абрахама как запасной вариант, если сорвутся трансферы форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна и нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Действующее соглашение Абрахама с римлянами рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне 25-летний англичанин сыграл за «Рому» в 28 матчах, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 45 миллионов евро.

Виктор Осимхен
Гарри Кейн
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Рома
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Эксперт ООН Ксантаки назвала отстранение россиян от международных турниров дискриминацией
Сорокин — снова лучший в НХЛ по «сухим» матчам
Под завалами в турецком Хатае находится семья из четырех граждан России
Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза РФ
Зеленский приехал на ужин с Макроном и Шольцем в Елисейский дворец
ТАСС: госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Лидса» рассказал, что говорил команде в перерыве матча с «Манчестер Юнайтед»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 20 16 2 2 45-17 50
2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 22 13 4 5 36-28 43
4
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
5
 Тоттенхэм 22 12 3 7 41-31 39
6
 Брайтон 20 10 4 6 38-27 34
7
 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
8
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
9
 Челси 21 8 6 7 22-21 30
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
13
 Нот. Форест 21 6 6 9 17-35 24
14
 Лестер 21 6 3 12 32-37 21
15
 Вулверхэмптон 21 5 5 11 15-30 20
16
 Вест Хэм 21 5 4 12 18-26 19
17
 Лидс 21 4 7 10 28-36 19
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
20
 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.02 15:30
Вест Хэм – Челси
 - : -
11.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 - : -
11.02 18:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 - : -
11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 - : -
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 - : -
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 - : -
11.02 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 - : -
12.02 17:00
Лидс – МЮ
 - : -
12.02 19:30
Ман. Сити – Астон Вилла
 - : -
13.02 23:00
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 19 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости