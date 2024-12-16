«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «ПСЖ» Коло-Муани

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Рандаля Коло-Муани, сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, английский клуб также рассматривает возможность взять 26-летнего игрока в аренду в январе. Футболист рассматривается тренером Рубеном Аморимом в качестве замены Маркуса Рэшфорда, который может покинуть клуб.

Коло-Муани был куплен «ПСЖ» у немецкого «Айнтрахта» в сентябре 2023 года за 95 миллионов евро. Сейчас трансферная стоимость француза оценивается порталом Transfermarkt в 30 миллионов евро. В этом сезоне на счету Коло-Муани 14 матчей, в которых он забил два мяча.