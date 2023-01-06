«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Аль-Насра»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Аль-Насра» Венсану Абубакару, сообщает Foot Mercato.

Клуб из Саудовской Аравии готов отдать в аренду камерунского игрока, чтобы освободить легионерскую позицию под экс-нападающего «Ман Юнайтед» Криштиану Роналду.

Контракт 30-летнего форварда с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

В конце декабря «Аль-Наср» объявил о подписании контракта с Роналду до июня 2025 года. 37-летнйи португалец пока не имеет права выступать за «Аль-Наср», так как клуб превысил лимит на иностранных футболистов в заявке команды.