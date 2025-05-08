«Манчестер Юнайтед» интересуется Мойзе Кином
Форвард «Фиорентины» Мойзе Кин может продолжить карьеру в Англии, сообщает Footmercato.
По сведениям источника, на 25-летнего итальянца претендует «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Барселона».
В текущем сезоне Кин провел 41 матч, в которых забил 23 гола и сделал 3 результативные передачи.
Новости