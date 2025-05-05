«Манчестер Юнайтед» интересуется Мбеумо из «Брентфорда»

Форвард «Брентфорда» Брайан Мбеумо может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Telegraph.

По сведениям источника, на 25-летнего камерунца претендует «Манчестер Юнайтед». Игрок может обойтись манкунианцам в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Мбеумо провел 39 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 7 результативных передач.