«Манчестер Юнайтед» интересуется Гризманном

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в нападающем «Барселоны» Антуане Гризманне, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» внимательно следит за ситуацией с 29-летним французом, которого хочет продать каталонский клуб. «МЮ» уже проявлял интерес к Гризманну в 2017 году.

Гризманн перешел в «Барселону» летом 2019 года из «Атлетико» за 120 миллионов евро. В сезоне-2019/20 француз забил 14 голов и отдал 4 результативных передачи в 37 матчах за «сине-гранатовых». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего форварда в 120 миллионов евро.