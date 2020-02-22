«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Вулверхэмптона» Жотой

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Вулверхэмптона» Диогу Жотой, сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» находится в поисках усиления атакующей линии и считает, что 23-летний португалец подходит для этой задачи.

В сезоне-2019/20 Жота провел за «Вулверхэмптон» 33 матча во всех турнирах, на его счету 12 голов и 5 результативных передач. Ранее он отличился хет-триком в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Эспаньола» (4:0) и получил награду лучшему игроку недели в турнире. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость португальца в 35 миллионов евро.