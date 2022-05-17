«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» заинтересованы в Антони из «Аякса»

Вингер «Аякса» Антони получил предложения от «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Ньюкасла», сообщает издания UOL.

По данным источника, «Ньюкасл» находится вне борьбы за игрока, так как бразилец предпочитает перейти в «Юнайтед» или «Ливерпуль». В сообщении говорится, что «МЮ» имеет преимущество благодаря приходу Эрика тен Хага из «Аякса» на пост главного тренера.

22-летний Антони в текущем сезоне забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 33 матчах за амстердамцев. Его контракт действует до июня 2025 года.