«Манчестер Юнайтед» и «Челси» заинтересованы в португальском голкипере Диогу Коште

Вратарь «Порту» Диогу Кошта, который сейчас выступает за сборную Португалии на чемпионате мира в Катаре, может покинуть клуб.

Как сообщает A Bola со ссылкой на Relevo, «Челси» установил первоначальные контакты с целью подписания 23-летнего футболиста на следующий сезон. «Синие» хотят продать вратаря Эдуарда Менди, чтобы освободить место для Кошты, который будет конкурировать с Кепой Аррисабалагой за место в стартовом составе. «Манчестер Юнайтед» также внимательно следит за успехами Кошты.

Отмечается, что агент португальского голкипера Хорхе Мендеш хотел бы летом найти новый клуб для своего подопечного, и руководство «Порту» уже знает об этих планах. При этом в его контракт включен пункт отступных в размере 75 миллионов евро.

Кошта на чемпионате мира-2022 в Катаре сыграл за сборную Португалии один матч против Ганы (3:2), в котором пропустил два гола.

За «Порту» голкипер в текущем сезоне провел 19 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 16 голов и девять игр отстоял на ноль.