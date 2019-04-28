"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Челси" (1:1) в матче 36-го тура чемпионата Англии.

В составе хозяев забил Хуан Мата, у гостей голом отметился Маркос Алонсо.

"МЮ" набрал 65 очков и на данный момент занимает шестое место. У "Челси" 68 очков и четвертая позиция.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" на выезде сыграет с "Хаддерсфилдом", а "Челси" примет "Уотфорд".

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36-й тур

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 1:1 (1:1)

Голы: Мата, 11 (1:0). Алонсо, 43 (1:1).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Линделеф, Байи (Рохо, 71), Шоу, Эррера, Матич, Мата (Мактоминэй, 81), Погба, Рэшфорд (Санчес, 65), Лукаку.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Давид Луиз, Рюдигер (Кристенсен, 65), Алонсо, Канте, Жоржинью, Ковачич (Лофтус-Чик, 76), Виллиан (Педро, 84), Игуаин, Азар.

Предупреждения: Эррера, 43. Виллиан, 52. Ковачич, 53. Рохо, 80. Янг, 89.

Судья: Аткинсон.

28 апреля. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".

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