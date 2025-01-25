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«Манчестер Юнайтед» и «Челси» рассматривают сделку по обмену Гарначо и Нкунку

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» и «Челси» обсуждают возможность обмена игроками.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, клубы рассматривают возможность обмена Алехандро Гарначо на Кристофера Нкунку. Окончательного решения по этому вопросу нет, но идея обмена уже обсуждалась.

20-летний Гарначо в текущем сезоне сыграл за «МЮ» 33 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2028 года, а цена игрока по данным портала Transfermarkt составляет 50 миллионов евро.

На счету 27-летнего Нкунку в сезоне-2024/25 28 игр, 13 мячей и 4 результативных передачи. Контракт француза с клубом рассчитан до лета 2029 года. Цена футболиста по данным портала Transfermarkt также составляет 50 миллионов евро.

Кристофер Нкунку
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
Алехандро Гарначо
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«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
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«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 21 15 5 1 50-20 50
2
 Арсенал 22 12 8 2 43-21 44
3
 Нот. Форест 22 13 5 4 33-22 44
4
 Челси 22 11 7 4 44-27 40
5
 Ман. Сити 22 11 5 6 44-29 38
6
 Ньюкасл 22 11 5 6 38-26 38
7
 Борнмут 22 10 7 5 36-26 37
8
 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9
 Брайтон 22 8 10 4 35-30 34
10
 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11
 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13
 МЮ 22 7 5 10 27-32 26
14
 Вест Хэм 22 7 5 10 27-43 26
15
 Тоттенхэм 22 7 3 12 45-35 24
16
 Эвертон 21 4 8 9 18-28 20
17
 Вулверхэмптон 22 4 4 14 32-51 16
18
 Ипсвич 22 3 7 12 20-43 16
19
 Лестер 22 3 5 14 23-48 14
20
 Саутгемптон 22 1 3 18 15-50 6
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25.01 18:00
Борнмут – Нот. Форест
 - : -
25.01 18:00
Брайтон – Эвертон
 - : -
25.01 18:00
Ливерпуль – Ипсвич
 - : -
25.01 18:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 - : -
25.01 18:00
Вулверхэмптон – Арсенал
 - : -
25.01 20:30
Ман. Сити – Челси
 - : -
26.01 17:00
Кр. Пэлас – Брентфорд
 - : -
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Тоттенхэм – Лестер
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26.01 19:30
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Фулхэм – МЮ
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 15
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 9
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 21 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 18 1 5
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