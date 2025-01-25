«Манчестер Юнайтед» и «Челси» рассматривают сделку по обмену Гарначо и Нкунку

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» обсуждают возможность обмена игроками.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, клубы рассматривают возможность обмена Алехандро Гарначо на Кристофера Нкунку. Окончательного решения по этому вопросу нет, но идея обмена уже обсуждалась.

20-летний Гарначо в текущем сезоне сыграл за «МЮ» 33 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2028 года, а цена игрока по данным портала Transfermarkt составляет 50 миллионов евро.

На счету 27-летнего Нкунку в сезоне-2024/25 28 игр, 13 мячей и 4 результативных передачи. Контракт француза с клубом рассчитан до лета 2029 года. Цена футболиста по данным портала Transfermarkt также составляет 50 миллионов евро.