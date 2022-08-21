«Манчестер Юнайтед» и «Аякс» претендуют на голкипера «Бенфики»
Греческий «Бенфики» Одиссеас Влаходимос привлекает интерес многих европейских топ-клубов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. В этот список также попали «Манчестер Юнайтед» и «Аякс».
Первые внесли 28-летнего грек в свой список потенциальных новых голкиперов (сейчас единственным сменщиком Давида Де Хеа является 36-летний Том Хитон). Сделка будет зависеть от бюджета команды.
«Аякс» же рассматривает Влаходимоса в качестве нового вратаря основы. Летом Амстердам покинул камерунец Андре Онана, перешедший в «Интер». Теперь у клуба такие три опции на позицию голкипера: 22-летний Джей Гортер, 38-летний Ремко Пасвеер и 39-летний Маартен Стекеленбург.
В прошлом сезоне Влаходимос пропустил 51 гол в 48 матчах за «Бенфику», отыграв 18 встреч на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 15 миллионов евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|
2
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
3
|Брайтон
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
4
|Лидс
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
5
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
6
|Фулхэм
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|
7
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
8
|Саутгемптон
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|
9
|Брентфорд
|3
|1
|1
|1
|8-5
|4
|
10
|Кр. Пэлас
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
11
|Челси
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
12
|Нот. Форест
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
13
|Борнмут
|3
|1
|0
|2
|2-7
|3
|
14
|Астон Вилла
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|
15
|Ливерпуль
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
16
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|
17
|Эвертон
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
18
|Лестер
|3
|0
|1
|2
|5-8
|1
|
19
|МЮ
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
20
|Вест Хэм
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
|20.08
|14:30
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|1 : 0
|20.08
|17:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|3 : 1
|20.08
|17:00
|
Эвертон – Нот. Форест
|1 : 1
|20.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|3 : 2
|20.08
|17:00
|
Лестер – Саутгемптон
|1 : 2
|20.08
|19:30
|
Борнмут – Арсенал
|0 : 3
|21.08
|16:00
|
Лидс – Челси
|3 : 0
|21.08
|16:00
|
Вест Хэм – Брайтон
|0 : 2
|21.08
|18:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|- : -
|22.08
|22:00
|
МЮ – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Морено Родриго
Лидс
|4
|
|
Вильфрид Заа
Кристал Пэлас
|3
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|3
|П
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|3
|
|
Джек Харрисон
Лидс
|3
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|2
|1
|0
|
|
Калиду Кулибали
Челси
|3
|0
|0
|
|
Адам Смит
Борнмут
|3
|0
|3