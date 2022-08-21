Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:24

«Манчестер Юнайтед» и «Аякс» претендуют на голкипера «Бенфики»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Греческий «Бенфики» Одиссеас Влаходимос привлекает интерес многих европейских топ-клубов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. В этот список также попали «Манчестер Юнайтед» и «Аякс».

Первые внесли 28-летнего грек в свой список потенциальных новых голкиперов (сейчас единственным сменщиком Давида Де Хеа является 36-летний Том Хитон). Сделка будет зависеть от бюджета команды.

«Аякс» же рассматривает Влаходимоса в качестве нового вратаря основы. Летом Амстердам покинул камерунец Андре Онана, перешедший в «Интер». Теперь у клуба такие три опции на позицию голкипера: 22-летний Джей Гортер, 38-летний Ремко Пасвеер и 39-летний Маартен Стекеленбург.

В прошлом сезоне Влаходимос пропустил 51 гол в 48 матчах за «Бенфику», отыграв 18 встреч на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

П2

29%

1.63

ИТБ2 (1.5)

19%

1.51

Обе забьют - да

18%

1.56
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Спартак 0
Матч завершен

П2

22%

2.36

ТБ 2.5

26%

1.87

ИТБ2 (1.5)

16%

2.15
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Торпедо М 0
Матч завершен

Ф1(-2.5)

24%

2.22

Обе забьют - нет

21%

1.71

ТБ 3.5

23%

2.08
ФК Аякс
ФК Бенфика
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
6 мифов о похудении: как не навредить своему здоровью
«Испытал чувство ностальгии по песку»: Александр Филимонов — о пляжном футболе, неверии в медиафутбол и нынешнем «Спартаке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Челси» Зиех близок к возвращению в «Аякс»

«Манчестер Сити» предложит новый контракт Бернарду Силве с удвоенной зарплатой
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 3 3 0 0 9-2 9
2
 Тоттенхэм 3 2 1 0 7-3 7
3
 Брайтон 3 2 1 0 4-1 7
4
 Лидс 3 2 1 0 7-3 7
5
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-0 6
6
 Фулхэм 3 1 2 0 5-4 5
7
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-0 4
8
 Саутгемптон 3 1 1 1 5-7 4
9
 Брентфорд 3 1 1 1 8-5 4
10
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 4-4 4
11
 Челси 3 1 1 1 3-5 4
12
 Нот. Форест 3 1 1 1 2-3 4
13
 Борнмут 3 1 0 2 2-7 3
14
 Астон Вилла 3 1 0 2 3-6 3
15
 Ливерпуль 2 0 2 0 3-3 2
16
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 1-3 1
17
 Эвертон 3 0 1 2 2-4 1
18
 Лестер 3 0 1 2 5-8 1
19
 МЮ 2 0 0 2 1-6 0
20
 Вест Хэм 3 0 0 3 0-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.08 14:30
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 1 : 0
20.08 17:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 3 : 1
20.08 17:00
Эвертон – Нот. Форест
 1 : 1
20.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 3 : 2
20.08 17:00
Лестер – Саутгемптон
 1 : 2
20.08 19:30
Борнмут – Арсенал
 0 : 3
21.08 16:00
Лидс – Челси
 3 : 0
21.08 16:00
Вест Хэм – Брайтон
 0 : 2
21.08 18:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 - : -
22.08 22:00
МЮ – Ливерпуль
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

 4
Вильфрид Заа

Вильфрид Заа

Кристал Пэлас

 3
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 3
П
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Джек Харрисон

Джек Харрисон

Лидс

 3
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 2
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

Челси

 3 0 0
Адам Смит

Адам Смит

Борнмут

 3 0 3
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости