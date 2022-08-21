«Манчестер Юнайтед» и «Аякс» претендуют на голкипера «Бенфики»

Греческий «Бенфики» Одиссеас Влаходимос привлекает интерес многих европейских топ-клубов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. В этот список также попали «Манчестер Юнайтед» и «Аякс».

Первые внесли 28-летнего грек в свой список потенциальных новых голкиперов (сейчас единственным сменщиком Давида Де Хеа является 36-летний Том Хитон). Сделка будет зависеть от бюджета команды.

«Аякс» же рассматривает Влаходимоса в качестве нового вратаря основы. Летом Амстердам покинул камерунец Андре Онана, перешедший в «Интер». Теперь у клуба такие три опции на позицию голкипера: 22-летний Джей Гортер, 38-летний Ремко Пасвеер и 39-летний Маартен Стекеленбург.

В прошлом сезоне Влаходимос пропустил 51 гол в 48 матчах за «Бенфику», отыграв 18 встреч на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 15 миллионов евро.