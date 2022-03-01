«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» претендуют на Фабиана Руиса

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис может продолжить карьеру в Англии. 25-летним испанцем интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», информирует Tuttomercatoweb.

В «Наполи» Руис имеет небольшую зарплату, так что выгодное финансовое предложение из Англии может заинтересовать игрока. Ранее сообщалось, что Руис интересен «Барселоне» и «Реалу».

В текущем сезоне Фабиан проеёл 28 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. Нынешний контракт испанца рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.