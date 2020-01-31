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«Манчестер Юнайтед» хотел купить Ингса. «Саутгемптон» ответил отказом

14:05
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«Манчестер Юнайтед» пытался подписать нападающего «Саутгемптона» Дэнни Ингса, сообщает The Telegraph.

«МЮ» сделал запрос о трансфере 27-летнего англичанина, но «Саутгемптон» отказался отпускать игрока.

Ингс с 14 голами занимает третье место в списке бомбардиров АПЛ, уступая лишь Джейми Варди и Серхио Агуэро. Контракт нападающего со «святыми» рассчитан до 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

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