«Манчестер Юнайтед» хочет согласовать трансфер Грилиша заранее, клуб опасается роста цены на игрока из-за Евро-2020

«Манчестер Юнайтед» хочет купить полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша уже в ближайшее время, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» опасается, что ценник на 24-летнего англичанина резко взлетит после чемпионата Европы-2020, на который, скорее всего, отправится футболист, и хочет оформить сделку как можно скорее. Издание не исключает, что клуб может успеть согласовать трансфер до конца февраля. Ранее сообщалось, что в контракте Грилиша с «Астон Виллой» есть пункт об отступных в размере 45 миллионов фунтов, но руководство бирмингемского клуба не подтвердило эту информацию.

В сезоне-2019/20 на счету Грилиша 9 голов и 8 результативных передач в 29 матчах за «Астон Виллу». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего англичанина в 31,5 миллиона фунтов.