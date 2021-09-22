«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с Марсьялем

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может покинуть клуб, сообщает Eurosport.

По сведениям источника, руководство клуба предложило представителям 25-летнего француза найти новый клуб для игрока. При этом сам форвард хотел бы продолжить карьеру в АПЛ. «МЮ» намерен выручить с продажи Марсьяля 45 млн евро.

В минувшем сезоне Марсьяль провел 36 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 9 результативных передач.