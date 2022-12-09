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Сегодня, 18:55

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с защитником Далотом

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» планирует продлить соглашение с защитником Диогу Далотом, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По данным источника, в клубе впечатлены выступлениями игрока и хотят, чтобы он остался. Встреча для обсуждения новой сделки ожидается после чемпионата мира-2022 в Катаре. Также сообщается, что руководство «МЮ» хочет продать защитника Аарона Ван-Биссаку и подписать на его место другого игрока.

В составе сборной Португалии на ЧМ-2022 Далот провел два матча и отдал одну голевую передачу.

Текущее соглашение 23-летнего футболиста с клубом истекает летом 2023 года. В сезоне-2022/23 он сыграл за «МЮ» 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Источник: Фабрицио Романо

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды
Аргентина

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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6 тур
7 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
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