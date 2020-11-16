«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Погба

«Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с полузащитником Полем Погба. Англичане хотят продлить контракт с 27-летним французом, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Погба на данный момент является самой дорогой в истории манкунианцев покупкой. Полузащитник сборной Франции в 2016 году перешел в команду из «Ювентуса» за 105 миллионов евро. Его контракт с «МЮ» истекает в июне 2022 года.

В нынешнем сезоне 27-летний француз провел в составе «Манчестер Юнайтед» 11 матчей во всех турнирах. Погба отметился одним забитым мячом и сделал две голевые передачи.