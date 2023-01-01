«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с 18-летним нападающим Гарначо

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с нападающим Алехандро Гарначо, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Стороны уже провели предварительные переговоры. 18-летний аргентинец готов заключить долгосрочное соглашение, при условии значительного повышения зарплаты.

Нынешний контракт Гарначо с «МЮ» рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне он провел за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 забитыми голами и 3 голевыми передачами.