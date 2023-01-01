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Сегодня, 17:45

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с 18-летним нападающим Гарначо

Иван Шитик
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с нападающим Алехандро Гарначо, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Стороны уже провели предварительные переговоры. 18-летний аргентинец готов заключить долгосрочное соглашение, при условии значительного повышения зарплаты.

Нынешний контракт Гарначо с «МЮ» рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне он провел за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 забитыми голами и 3 голевыми передачами.

ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 16 14 1 1 40-14 43
2
 Ман. Сити 16 11 3 2 44-16 36
3
 Ньюкасл 17 9 7 1 32-11 34
4
 МЮ 16 10 2 4 24-20 32
5
 Тоттенхэм 16 9 3 4 33-23 30
6
 Ливерпуль 16 8 4 4 33-19 28
7
 Фулхэм 17 7 4 6 29-27 25
8
 Брайтон 16 7 3 6 28-24 24
9
 Челси 15 7 3 5 19-17 24
10
 Брентфорд 17 5 8 4 27-27 23
11
 Кр. Пэлас 16 6 4 6 17-21 22
12
 Астон Вилла 16 5 3 8 17-25 18
13
 Лестер 17 5 2 10 26-30 17
14
 Лидс 16 4 4 8 23-29 16
15
 Борнмут 17 4 4 9 18-36 16
16
 Эвертон 17 3 6 8 13-20 15
17
 Вест Хэм 17 4 2 11 13-22 14
18
 Вулверхэмптон 17 3 4 10 10-26 13
19
 Нот. Форест 16 3 4 9 11-33 13
20
 Саутгемптон 17 3 3 11 15-32 12
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38 тур
30.12 22:45
Вест Хэм – Брентфорд
 0 : 2
30.12 23:00
Ливерпуль – Лестер
 2 : 1
31.12 15:30
Вулверхэмптон – МЮ
 0 : 1
31.12 18:00
Борнмут – Кр. Пэлас
 0 : 2
31.12 18:00
Фулхэм – Саутгемптон
 2 : 1
31.12 18:00
Ман. Сити – Эвертон
 1 : 1
31.12 18:00
Ньюкасл – Лидс
 0 : 0
31.12 20:30
Брайтон – Арсенал
 2 : 4
1.01 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
1.01 19:30
Нот. Форест – Челси
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 13
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 15 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 15 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 14 1 2
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