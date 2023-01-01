«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с 18-летним нападающим Гарначо
«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с нападающим Алехандро Гарначо, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Стороны уже провели предварительные переговоры. 18-летний аргентинец готов заключить долгосрочное соглашение, при условии значительного повышения зарплаты.
Нынешний контракт Гарначо с «МЮ» рассчитан до лета 2024 года.
В этом сезоне он провел за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 забитыми голами и 3 голевыми передачами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|16
|14
|1
|1
|40-14
|43
|
2
|Ман. Сити
|16
|11
|3
|2
|44-16
|36
|
3
|Ньюкасл
|17
|9
|7
|1
|32-11
|34
|
4
|МЮ
|16
|10
|2
|4
|24-20
|32
|
5
|Тоттенхэм
|16
|9
|3
|4
|33-23
|30
|
6
|Ливерпуль
|16
|8
|4
|4
|33-19
|28
|
7
|Фулхэм
|17
|7
|4
|6
|29-27
|25
|
8
|Брайтон
|16
|7
|3
|6
|28-24
|24
|
9
|Челси
|15
|7
|3
|5
|19-17
|24
|
10
|Брентфорд
|17
|5
|8
|4
|27-27
|23
|
11
|Кр. Пэлас
|16
|6
|4
|6
|17-21
|22
|
12
|Астон Вилла
|16
|5
|3
|8
|17-25
|18
|
13
|Лестер
|17
|5
|2
|10
|26-30
|17
|
14
|Лидс
|16
|4
|4
|8
|23-29
|16
|
15
|Борнмут
|17
|4
|4
|9
|18-36
|16
|
16
|Эвертон
|17
|3
|6
|8
|13-20
|15
|
17
|Вест Хэм
|17
|4
|2
|11
|13-22
|14
|
18
|Вулверхэмптон
|17
|3
|4
|10
|10-26
|13
|
19
|Нот. Форест
|16
|3
|4
|9
|11-33
|13
|
20
|Саутгемптон
|17
|3
|3
|11
|15-32
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.12
|22:45
|
Вест Хэм – Брентфорд
|0 : 2
|30.12
|23:00
|
Ливерпуль – Лестер
|2 : 1
|31.12
|15:30
|
Вулверхэмптон – МЮ
|0 : 1
|31.12
|18:00
|
Борнмут – Кр. Пэлас
|0 : 2
|31.12
|18:00
|
Фулхэм – Саутгемптон
|2 : 1
|31.12
|18:00
|
Ман. Сити – Эвертон
|1 : 1
|31.12
|18:00
|
Ньюкасл – Лидс
|0 : 0
|31.12
|20:30
|
Брайтон – Арсенал
|2 : 4
|1.01
|17:00
|
Тоттенхэм – Астон Вилла
|- : -
|1.01
|19:30
|
Нот. Форест – Челси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|13
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|12
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|15
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|15
|1
|3
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|14
|1
|2
Новости