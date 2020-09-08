«Манчестер Юнайтед» хочет продать Ромеро

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро в ближайшее время может покинуть клуб, сообщает Express Sport.

Как сообщает источник, манкунианцы летом вернули из аренды Дина Хендерсона, поэтому в услугах 33-летнего аргентинца клуб не нуждается. Основным претендентом на вратаря считается «Астон Вилла».

В сезоне-2019/20 Ромеро провел за «Манчестер Юнайтед» 17 матчей и пропустил 12 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 2,8 миллиона евро.