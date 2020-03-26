«Манчестер Юнайтед» хочет продать Алексиса Санчеса клубам из Южной Америки

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может перейти в один из клубов Южной Америки, сообщает Goal.com.

По информации источника, 31-летний чилиец, проводящий сезон-2019/20 в «Интере» на правах аренды, может вернуться в родной клуб «Коло-Коло». Сообщается, что футболистом также интересуются «Универсидад де Чили», бразильские «Фламенго» и «Атлетико Минейро» и аргентинский «Ривер Плейт». Источник утверждает, что Санчес обойдется этим клубам в 18 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Санчес забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах за «Интер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость чилийца в 20 миллионов евро. Ранее стало известно, что «Интер» не станет выкупать Санчеса у «Манчестер Юнайтед».