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«Манчестер Юнайтед» хочет получить за Рохо 12 миллионов фунтов

12:04
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«Манчестер Юнайтед» надеется выручить 12 миллионов фунтов стерлингов с продажи защитника Маркоса Рохо грядущим летом, сообщает The Telegraph.

Рохо не входит в планы главного тренера «красных дьяволов» Уле Гуннара Сульшера, который еще в январе разрешил аргентинцу вернуться в родной «Эстудиантес» на правах аренды.

Заинтересованность в постоянном трансфере Рохо выразил не только «Эстудиантес», за который защитник успел сыграть лишь один матч, но и «Бока Хуниорс».

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