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«Манчестер Юнайтед» хочет подписать трех игроков в зимнее трансферное окно

14:25
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер планирует в зимнее трансферное купить трех новых футболистов, сообщает The Athletic.

По данным источника, норвежский специалист хочет менять состав на 20% каждый сезон.

После 16 туров чемпионата Англии «МЮ» занимает 2-е место в турнирной таблице. Завтра, 6 января, подопечные Сульшера сыграют с «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Лиги. Начало — в 22:45 по московскому времени.

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