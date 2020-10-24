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«Манчестер Юнайтед» хочет переманить спортивного директора «Лилля»

18:18
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«Манчестер Юнайтед» хочет переманить спортивного директора «Лилля» Луиса Кампоса, сообщает Canal Plus.

«Красные дьяволы» хотят воспользоваться тем, что 56-летний специалист желает расторгнуть контракт с «догами» из-за разногласий с владельцами.

Английский клуб уже давно ищет спортивного директора и, среди прочих, рассматривает кандидатуры бывших игроков.

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