«Манчестер Юнайтед» хочет перехватить Нуньеса у «Ливерпуля»

«Манчестер Юнайтед» хочет перехватить нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса у «Ливерпуля», сообщает журналист Педру Сепульведа в Twitter.

По информации источника, агент 22-летнего угургвайца Жорже Мендеш встретился с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом.

Отмечается, что сам нападающий хочет играть в Лиге чемпионов.

При этом лиссабонский клуб хочет получить за Нуньеса в общей сложности около 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Нуньес забил 34 мяча и отдал четыре результативные передачи в 41 матче за «Бенфику» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.