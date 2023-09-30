«Манчестер Юнайтед» хочет купить защитника в следующем году

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения нового основного защитника в 2024 году. По информации журналиста Фабрицио Романо, внутри клуба начались внутренние обсуждения.

Жан-Клер Тодибо из «Ниццы», Эдмонд Тапсоба из «Байера» и Антонио Силва из «Бенфики» отслеживаются скаутами английского клуба. В ближайшие месяцы в число потенциальных трансферов могут добавиться новые имена.

«Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков в 6 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ.