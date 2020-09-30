«Манчестер Юнайтед» хочет арендовать Дембеле у «Барселоны»

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Барселоны» Усманом Дембеле, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «красные дьяволы» ведут переговоры с каталонским клубом по поводу аренды 23-летнего француза. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает вингера в качестве альтернативы полузащитнику Джейдону Санчо из дортмундской «Боруссии».

В сезоне-2020/21 Дембеле провел за «Барселону» 20 минут в матче против «Вильярреала» (4:0) и не отличился результативными действиями.