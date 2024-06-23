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Сегодня, 05:25

«Манчестер Юнайтед» готовит второе предложение «Эвертону» о покупке Брантуэйта

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» все еще пытается подписать защитника «Эвертона» Джаррэда Брантуэйта.

Как сообщает Daily Mail, «МЮ» рассматривает 21-летнего футболиста как главную цель для укрепления своей обороны. Первое предложение клуба в размере 43 миллионов фунтов (51 миллион евро) с учетом дополнительных услуг было отклонено «ирисками».

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» готовит второе предложение по защитнику. «Эвертон» хочет выручить за Брантуэйта 70 миллионов фунтов (82 миллиона евро).

В сезоне-2023/24 защитник провел 41 матч за «Эвертон» и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Эвертон
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