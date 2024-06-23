«Манчестер Юнайтед» готовит второе предложение «Эвертону» о покупке Брантуэйта
«Манчестер Юнайтед» все еще пытается подписать защитника «Эвертона» Джаррэда Брантуэйта.
Как сообщает Daily Mail, «МЮ» рассматривает 21-летнего футболиста как главную цель для укрепления своей обороны. Первое предложение клуба в размере 43 миллионов фунтов (51 миллион евро) с учетом дополнительных услуг было отклонено «ирисками».
По данным источника, «Манчестер Юнайтед» готовит второе предложение по защитнику. «Эвертон» хочет выручить за Брантуэйта 70 миллионов фунтов (82 миллиона евро).
В сезоне-2023/24 защитник провел 41 матч за «Эвертон» и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.
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3
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|0
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11
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
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|0
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20
|Саутгемптон
|0
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|16.08
|22:00
|
МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
|
Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
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|18:30
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Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
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