«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по Кингсли Коману
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Баварии» Кингсли Коману, сообщает Bild.
По информации источника, «красные дьяволы» готовят предложение по 24-летнему французу и могут купить его в летнее трансферное окно.
В сезоне-2020/21 Коман провел 39 матчей за «Баварию», на его счету 8 голов и 15 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 65 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.bild.de/video/clip/premierleague/manunited-macht-ihn-verrueckt-netto-hammer-fuer-bayern-star-coman-76473952-76474028.bild.html
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