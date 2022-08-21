«Манчестер Юнайтед» готовит новое предложение по трансферу нападающего «Аякса»

«Манчестер Юнайтед» готовит новое предложение по трансферу нападающего «Аякса» Матеуса дос Сантоса Антони, сообщает Sky Sports.

Сам футболист хочет перейти в английский клуб и готов бойкотировать тренировки «Аякса», чтобы ускорить трансфер.

Английский клуб уже пытался заполучить игрока, но клубы не смогли договориться по сумме трансфера. «Аякс» хотел получить за форварда 80 миллионов евро.

Действующий контракт Антони рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне Антони сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 голевых передач.