«Манчестер Юнайтед» готовит новое предложение по трансферу нападающего «Аякса»
«Манчестер Юнайтед» готовит новое предложение по трансферу нападающего «Аякса» Матеуса дос Сантоса Антони, сообщает Sky Sports.
Сам футболист хочет перейти в английский клуб и готов бойкотировать тренировки «Аякса», чтобы ускорить трансфер.
Английский клуб уже пытался заполучить игрока, но клубы не смогли договориться по сумме трансфера. «Аякс» хотел получить за форварда 80 миллионов евро.
Действующий контракт Антони рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
В прошлом сезоне Антони сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 голевых передач.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|
2
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
3
|Брайтон
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
4
|Лидс
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
5
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
6
|Фулхэм
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|
7
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
8
|Саутгемптон
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|
9
|Брентфорд
|3
|1
|1
|1
|8-5
|4
|
10
|Кр. Пэлас
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
11
|Челси
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
12
|Нот. Форест
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
13
|Борнмут
|3
|1
|0
|2
|2-7
|3
|
14
|Астон Вилла
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|
15
|Ливерпуль
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
16
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|
17
|Эвертон
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
18
|Лестер
|3
|0
|1
|2
|5-8
|1
|
19
|МЮ
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
20
|Вест Хэм
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
|20.08
|14:30
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|1 : 0
|20.08
|17:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|3 : 1
|20.08
|17:00
|
Эвертон – Нот. Форест
|1 : 1
|20.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|3 : 2
|20.08
|17:00
|
Лестер – Саутгемптон
|1 : 2
|20.08
|19:30
|
Борнмут – Арсенал
|0 : 3
|21.08
|16:00
|
Лидс – Челси
|3 : 0
|21.08
|16:00
|
Вест Хэм – Брайтон
|0 : 2
|21.08
|18:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|- : -
|22.08
|22:00
|
МЮ – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Морено Родриго
Лидс
|4
|
|
Вильфрид Заа
Кристал Пэлас
|3
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|3
|П
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|3
|
|
Джек Харрисон
Лидс
|3
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|2
|1
|0
|
|
Калиду Кулибали
Челси
|3
|0
|0
|
|
Адам Смит
Борнмут
|3
|0
|3