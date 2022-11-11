«Манчестер Юнайтед» готов зимой продать защитника Магуайра

«Манчестер Юнайтед» готов продать защитника Харри Магуайра в зимнее трансферное окно, пишет журналист Руди Галетти.

Английский клуб хочет получить за 29-летнего футболиста 30 миллионов евро.

Напомним, Магуайр перешел в «Ман Юнайтед» летом 2019 года из «Лестера» за 87 миллионов евро. Это самая большая сумма, уплаченная за футболиста его позиции.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 5 матчах за манкунианцев и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.