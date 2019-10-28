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«Манчестер Юнайтед» готов заплатить более 100 миллионов фунтов за Санчо

13:07
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«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести нападающего «Боруссии» из Дортмунда Джейдона Санчо. Немецкий клуб оценивает трансферную стоимость 19-летнего англичанина более чем в 100 миллионом фунтов стерлингов, но «МЮ» готов заплатить такую сумму, утверждает Daily Mirror.

Представители «Юнайтед» контактировали с коллегами из Дортмунда насчет покупки Санчо еще в прошлом сезоне, однако тогда сделка оказалась невозможна.

С момента своего перехода из «Манчестер Сити» в 2017 году Санчо забил 18 голов и отдал 30 результативных передач в 68 матчах за «Боруссию».

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