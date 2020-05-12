«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 60 миллионов фунтов за Дембеле

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово выделить 60 миллионов фунтов стерлингов на трансфер нападающего «Лиона» Муссы Дембеле, сообщает Express.

Главный тренер «Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер трижды отправлял скаутов на матчи «Лиона» в течение сезона. Конкуренцию «красным дьяволам» готов составить «Челси».

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас признал, что клубу, возможно, придется продать некоторых игроков, чтобы справиться с финансовым трудностями из-за пандемии коронавируса.

В текущем сезоне на счету 23-летнего Дембеле 42 матча, в которых он забил 22 гола.