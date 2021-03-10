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«Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по де Хеа

07:58
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«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с вратарем Давидом де Хеа, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «красные дьяволы» согласны выслушать предложения по 30-летнему испанцу. Сообщается, что главный тренер команды, Уле Гуннар Сульшер собирается сделать Дина Хендерсона основным вратарем в следующем сезоне.

В сезоне-2020/21 де Хеа провел 29 матчей за «Манчестер Юнайтед» и пропустил 37 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голкипера в 25 миллионов евро. 7 марта сообщалось об интересе к футболисту со стороны «ПСЖ».

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9343829/Manchester-United-ready-listen-offers-David-Gea-Dean-Henderson-waits-wings.html

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