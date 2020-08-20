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«Манчестер Юнайтед» готов увеличить зарплату Погба в полтора раза

17:02
Поль Погба. Фото AFP
Поль Погба. Фото AFP
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«Манчестер Юнайтед» готовится предложить полузащитнику Полю Погба новый контракт с увеличенной в полтора раза зарплатой, сообщает Daily Star.

У Погба идет заключительный год по действующему контракту, который, правда, подразумевает опцию продления на 12 месяцев.

Однако вице-президент «красных дьяволов» Эд Вудворд хочет сохранить француза на более длительный срок — до 2024 года. «Юнайтед» предложит 27-летнему игроку увеличить его базовую зарплату с нынешних 150 до 225 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

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