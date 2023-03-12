«Манчестер Юнайтед» готов сделать Кейна самым высокооплачиваемым британским игроком в истории

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн летом может перебраться в «Манчестер Юнайтед», утверждает Daily Mirror.

Манкунианцы выбрали 29-летнего форварда приоритетной целью на летнее трансферное окно. Они готовы предложить Кейну контракт, который сделает его самым высокооплачиваемым британским футболистом в истории.

В нынешнем розыгрыше АПЛ нападающий «Тоттенхэма» провел 27 матчей, забил 20 мячей и отдал 2 голевые передачи. Его контракт со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года.