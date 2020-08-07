«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Лингардом

«Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по полузащитнику Джесси Лингарду, сообщает The Guardian.

По информации источника, «красные дьяволы» намерены продать футболиста этим летом. Сообщается, что клуб не хочет продлевать контракт с 27-летним англичанином, чье соглашение действует до конца июня 2021 года.

В сезоне-2019/20 Лингард провел за «Манчестер Юнайтед» 39 матчей, на его счету 4 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 17,5 миллиона евро.