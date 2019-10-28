Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Манчестер Юнайтед» готов продать «Роме» Смоллинга за 20 миллионов евро

20:51
Теги:

«Рома» намерена выкупить права на защитника Криса Смоллинга у «Манчестер Юнайтед». Английский клуб готов отпустить 29-летнего англичанина за 20 миллионов евро, сообщает Sky Sports.

Сам игрок, который выступает за «Рому» на правах аренды, хотел бы остаться в Италии. Прошедшим летом римский клуб арендовал Смоллинга у «МЮ», заплатив 3 миллиона евро английскому клубу.

В текущем сезоне на счету защитника 5 матчей в рамках серии А, в которых он отметился лишь одной желтой карточкой.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир