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Сегодня, 06:26

«Манчестер Юнайтед» готов продать Маунта

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мейсон Маунт может покинуть клуб, сообщает HITC.

По сведениям источника, манкунианцы готовы рассмотреть продажу 25-летнего англичанина этим летом.

В минувшем сезоне Маунт провел 20 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Мейсон Маунт
ФК Манчестер Юнайтед
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14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
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16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
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