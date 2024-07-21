«Манчестер Юнайтед» готов продать Маунта

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мейсон Маунт может покинуть клуб, сообщает HITC.

По сведениям источника, манкунианцы готовы рассмотреть продажу 25-летнего англичанина этим летом.

В минувшем сезоне Маунт провел 20 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.