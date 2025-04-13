«Манчестер Юнайтед» готов продать Хейлунна за 60 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» установил цену, за которую готов продать нападающего команды Расмуса Хейлунна.

По данным Tuttomercatoweb, клуб потребует за 22-летнего игрока сумму в размере 60 миллионов евро. Также «МЮ» хочет продать Антони, Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо. Все трое сейчас находятся в аренде в других клубах.

Хейлунн в текущем сезоне сыграл за команду 42 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с «МЮ» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.