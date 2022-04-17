«Манчестер Юнайтед» готов продать голкипера Хендерсона за 40 миллионов фунтов

«Манчестер Юнайтед» готов продать голкипера Дина Хендерсона летом. Однако клуб требует за 25-летнего игрока 40 миллионов фунтов стерлингов, утверждает Daily Star.

Запасной голкипер «красных дьяволов» мог уйти еще зимой, однако клуб не пожелал отпускать его в разгар сезона.

Интерес к Хендерсону проявляет ряд клубов английской премьер-лиги, а главным претендентом считается «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне Дин Хендерсон провел всего 3 матча за первую команду «Юнайтед» во всех соревнованиях, ни разу не появившись на поле в играх АПЛ.