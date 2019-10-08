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«Манчестер Юнайтед» готов продать Алексиса Санчеса за 25 миллионов фунтов

18:48
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«Манчестер Юнайтед» намерен продать нападающего Алексиса Санчеса следующим летом. Английский клуб намерен выручить за трансфер 30-летнего чилийца 25 миллионов фунтов стерлингов, утверждает Manchester Evening News.

Нынешний сезон Алексис Санчес проводит на правах аренды в «Интере». Он провел за миланский клуб 4 матча и забил 1 гол.

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