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«Манчестер Юнайтед» готов предложить Кавани контракт до 2022 года

01:16
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может остаться в английском клубе, сообщает Николо Скира.

По сведениям источника, «МЮ» готов предложить 34-летнему уругвайцу контракт до 2022 года. При этом на игрока претендует «Бока Хуниорс», которая предлагает контракт до декабря 2023 года. Сам форвард еще не определился со своим будущим.

В текущем сезоне Кавани провел 29 матчей за «МЮ», в которых забил 8 голов и сделал две результативные передачи.

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