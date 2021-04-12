«Манчестер Юнайтед» готов предложить Кавани контракт до 2022 года

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может остаться в английском клубе, сообщает Николо Скира.

По сведениям источника, «МЮ» готов предложить 34-летнему уругвайцу контракт до 2022 года. При этом на игрока претендует «Бока Хуниорс», которая предлагает контракт до декабря 2023 года. Сам форвард еще не определился со своим будущим.

В текущем сезоне Кавани провел 29 матчей за «МЮ», в которых забил 8 голов и сделал две результативные передачи.