«Манчестер Юнайтед» готов повторить предложение «Ньюкасла» по Шешко

Нападающий «Лейпцига» Беньямин Шешко может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Sky Germany.

По сведениям источника, «Манчестер Юнайтед» готов повторить предожение «Ньюкасла» 22-летнему словенцу. Ранее «сороки» предложили за игрока 75 миллионов евро.

Шешко с 2023 года играет за «Лейпциг». В сезоне-2024/25 форвард сыграл в 45 матчах, забил 21 гол и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 70 миллионов евро.