Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 01:02

«Манчестер Юнайтед» готов потратить 230 миллионов евро в первое трансферное окно при Амориме

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Рубен Аморим.
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» планирует в зимнее трансферное окно подписать троих игроков. По информации Football365, английская команда готова потратить 230 миллионов евро на покупки.

Новый главный тренер команды Рубен Аморим хочет вновь поработать с форвардом Виктором Дьекерешем. В контракте шведа с лиссабонским «Спортингом» прописана сумма отступных в размере 80 миллионов евро.

Также «МЮ» хочет подписать нападающего «Барселоны» Рафинью за 80 миллионов евро. Еще 10 миллионов евро могут быть выплачены в виде бонусов.

После 17 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 22 очками. Аморим возглавляет команду с начала ноября этого года.

Виктор Дьекереш
Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Спортинг (Лиссабон)
Рубен Аморим
Читайте также
Роша может уехать в Бразилию, Помазун – уйти в «Спартак». Что происходит с ЦСКА
Вратарь «Флориды» Бобровский стал лучшим спортсменом года по версии «СЭ»
Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области в рамках «Елки желаний»
Жираф Самсон появится в экспозиции Дарвиновского музея в виде чучела
В Москве хирургу вынесли приговор за финансирование экстремистской деятельности
Бирюков заявил, что вратарь «Металлурга» Набоков не перейдет в СКА
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фердинанд вспомнил, как Фергюсон довел Роналду до слез
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 12 3 1 37-16 39
2
 Челси 17 10 5 2 37-19 35
3
 Арсенал 17 9 6 2 34-16 33
4
 Нот. Форест 17 9 4 4 23-19 31
5
 Борнмут 17 8 4 5 27-21 28
6
 Астон Вилла 17 8 4 5 26-26 28
7
 Ман. Сити 17 8 3 6 29-25 27
8
 Ньюкасл 17 7 5 5 27-21 26
9
 Фулхэм 17 6 7 4 24-22 25
10
 Брайтон 17 6 7 4 27-26 25
11
 Тоттенхэм 17 7 2 8 39-25 23
12
 Брентфорд 17 7 2 8 32-32 23
13
 МЮ 17 6 4 7 21-22 22
14
 Вест Хэм 17 5 5 7 22-30 20
15
 Эвертон 16 3 7 6 14-21 16
16
 Кр. Пэлас 17 3 7 7 18-26 16
17
 Лестер 17 3 5 9 21-37 14
18
 Вулверхэмптон 17 3 3 11 27-40 12
19
 Ипсвич 17 2 6 9 16-32 12
20
 Саутгемптон 17 1 3 13 11-36 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Ман. Сити – Эвертон
 - : -
26.12 18:00
Борнмут – Кр. Пэлас
 - : -
26.12 18:00
Челси – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
26.12 18:00
Нот. Форест – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Вест Хэм
 - : -
26.12 20:30
Вулверхэмптон – МЮ
 - : -
26.12 23:00
Ливерпуль – Лестер
 - : -
27.12 22:30
Брайтон – Брентфорд
 - : -
27.12 23:15
Арсенал – Ипсвич
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 14 1 5
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 15 1 4
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости