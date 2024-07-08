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«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Каземиро этим летом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро, скорее всего, покинет клуб этим летом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 32-летним игроком интересуются клубы из Саудовской Аравии. «Манчестер Юнайтед» готов отпустить полузащитника, несмотря на то, что его действующий контракт рассчитан до 2026 года.

Ранее сообщалось, что бразильский футболист отказался от перехода в «Баварию».

Каземиро выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В сезоне-2023/24 он провел 32 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 20 миллионов евро.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК Манчестер Юнайтед
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