«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Гарначо в «Челси» за 76 миллионов евро

Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо может продолжить карьеру в «Челси», сообщает Star.

По сведениям источника, манкунианцы готовы расстаться с 20-летним аргентинцем за 76 миллионов евро.

В текущем сезоне Гарначо провел 54 матча, в которых забил 11 голов и сделал 10 результативных передач.