«Манчестер Юнайтед» готов отдать 58 миллионов фунтов за Шкриньяра

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере защитника «Интера» Милана Шкриньяра. «Красные дьяволы» уже сделали предложение итальянцам в размере 58 миллионов фунтов (65 миллион евро), сообщает Goal.com.

Шкриньяр перешел в «Интер» из «Сампдории» летом 2017 года за 34 млн евро. Сейчас стоимость словака оценивается в 48 млн евро, по данным Transfermarkt. Контракт защитника рассчитан до 30 июня 2023 года.

Игроком интересуются также «Манчестер Сити», мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал».

В текущем сезоне Шкриньяр принял участие в 36 матчах во всех турнирах, записав на свой счет результативные передачи.