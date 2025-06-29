Футбол
29 июня, 00:16

«Манчестер Юнайтед» готов начать переговоры с Мартинесом после продажи Онаны

Сергей Разин
корреспондент

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Football Insider.

По сведениям источника, манкунианцы начнут переговоры о переходе 32-летнего аргентинца после продажи Андре Онаны.

В сезоне-2024/25 Мартинес в 53 матчах за «Астон Виллу» во всех турнирах пропустил 61 гол и 16 раз сыграл на ноль. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2029 года.

ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Юнайтед
Эмилиано Мартинес
