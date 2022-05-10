«Манчестер Юнайтед» готов купить 20-летнего защитника «Спортинга»

«Манчестер Юнайтед готов купить защитника «Спортинга» Гонсалу Инасиу. Английский клуб готов активировать опцию выкупа игрока за 45 миллионов евро, сообщает A Bola.

При этом «Ман Юнайтед» еще не делал официального предложения португальскому клубу о покупке 20-летнего португальца.

Отмечается, что «Спортинг» не хочет продавать защитника, так как главный тренер команды Рубен Аморим хочет, чтобы он остался на следующий сезон.

В нынешнем сезоне Инасиу забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 42 матчах за «Спортинг». Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.